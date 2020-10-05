Сайнс: болельщики могут смеяться сколько хотят по поводу моего перехода в «Феррари»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший рассказал, как относится к шуткам болельщиков по поводу его перехода в «Феррари» с сезона-2021. «Скудерия» сейчас находится не в лучшей форме, что стало поводом для большого количества мемов в исполнении фанатов.
«Честно говоря, они могут смеяться сколько хотят. Думаю, некоторые шутки на самом деле довольно забавные. У людей много свободного времени, и они придумывают очень забавные идеи. Я тоже смеюсь. Когда шутят обо мне или других пилотах, я первый смеюсь, мне это действительно нравится. Это не значит, что болельщики неправы, просто они хотят повеселиться», — приводит слова Сайнса Motorsport.
Напомним, со следующего сезона Сайнс станет напарником Шарля Леклера в «Феррари», заменив в итальянской команде Себастьяна Феттеля.
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