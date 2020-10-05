Глава команды, за которую выступает Мазепин, опроверг слухи о её продаже

Глава гоночной команды «Хайтек» Оливер Оукс, за которую в Формуле-2 выступает Никита Мазепин, выступил с официальным заявлением, в котором опроверг информацию о выставлении «Хайтека» на продажу. Считается, что «Хайтек» во многом финансируется на деньги отца Никиты Дмитрия Мазепина, а слухи о продаже команды пошли на фоне информации о возможном переходе Никиты в Формулу-1.
«Разочаровывает читать спекуляции в СМИ, которые предполагают, что „Хайтек“ выставлен на продажу. Некоторые люди пытаются свести воедино не связанные друг с другом моменты, чтобы сделать из них историю. Акционеры „Хайтека“ привержены команде в долгосрочной перспективе. Мы запустили в этом году два новых проекта (британская Формула-3 и Формула-2) и с обоими выигрываем гонки, это часть наших долгосрочных планов стать лидирующей командой в автоспорте.
Мы гордимся нашими успехами до сих пор, но в долгосрочной перспективе можем добиться намного большего. Предположения, что команда сменит владельцев, абсолютно неверные. Мы останемся, наши акционеры полностью посвящены „Хайтеку“ как долгосрочному проекту», — гласит заявление Оукса.
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