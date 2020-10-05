«Пожизненно отстраните этих идиотов». Баттон отреагировал на скандал в картинге

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон призвал пожизненно отстранить от участия в гонках итальянского картингиста Луку Корбери и его отца после скандала, случившегося накануне.
«Лука Корбери только что уничтожил все шансы на гоночную карьеру после своего отвратительного поведения на чемпионате мира по картингу. Вы посмотрите, с какой силой его отец, владеющий трассой, впечатал парня в стену. Пожалуйста, пожизненно отстраните обоих этих идиотов», – написал Баттон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Корбери в ходе гонки попал в аварию. Разозлившись из-за этого инцидента, Лука дождался, пока соперники проедут круг, и бросил передний бампер своего карта в одного из соперников, а затем устроил драку в закрытом парке. Поучаствовал в потасовке и отец Корбери.
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