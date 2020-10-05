Ральф Шумахер: Ферстаппену повезло, он суперталантлив, но его ещё и продвигали

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер заявил, что категорически не согласен с утверждением, что его племянник Мик рвётся в Формулу-1 не благодаря своему таланту, а лишь из-за фамилии.



«У него нет таланта? Как вы можете об этом судить? Нельзя говорить об отсутствии таланта. Я считаю это утверждение совершенно излишним. Каждый раз, когда он попадал в новую серию, то был осторожен в начале, узнавал больше, а в конце сезона выстреливал. Это именно то, что он делает сейчас в Формуле-2. Поэтому его, естественно, рассматривают команды из Ф-1.



Но независимо от того, насколько кто-то талантлив, если пилот или пилотесса с трудом может позволить себе тесты, они всё равно проиграют тому, у кого больше денег. С сегодняшней точки зрения восемь миллионов уже недостаточно. Это чертовски дорого. Максу Ферстаппену повезло, он суперталантлив, но его ещё и продвигали», — заявил Ральф в эфире Sport1.