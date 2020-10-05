Вольф: Феттель может стать акционером «Астон Мартин»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не исключил, что Себастьян Феттель может приобрести акции «Астон Мартин».
«В первую очередь Себастьян — автогонщик. Первоочередное — его производительность на трассе. Но это не значит, что он не может взять и купить несколько акций компании, которая пока ценится не столь высоко. Разумеется, такая возможность есть.
У меня тоже есть акции „Астон Мартин“. С точки зрения фаната я должен сказать, что это здорово, что Феттель переходит в эту команду. Германия — второй по важности рынок для компании», — приводит слова Тото Вольфа GrandPX.
Вольф является акционером «Астон Мартин». На фоне покупки акций австрийцем слухи связывали его с возможным переходом в команду Лоуренса Стролла в качестве руководителя.
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