Источник: Мазепин может заменить Квята в «Альфа Таури»

Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин может продолжить карьеру в «Альфа Таури», сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, отец Никиты — Дмитрий Мазепин в Сочи встретился с советником «Ред Булл» Хельмутом Марко, кроме того на встрече присутствовал Оливер Оукс, руководитель «Хайтека».



Как сообщает источник, Дмитрий Мазепин может предложить «Ред Булл» солидный спонсорский бюджет.



Предполагается, что Никита Мазепин может заменить в составе «Альфа Таури» своего соотечественника Даниила Квята.



Ранее в итальянской прессе сообщили, что во время уик-энда в Сочи прошли переговоры между отцом Никиты Мазепина Дмитрием и «Хаасом». Сообщается, что Дмитрий Мазепин внёс предложение, «от которого трудно отказаться», в связи с чем остальные переговоры были заморожены. Позднее Auto Bild сообщал, что Дмитрий Мазепин рассматривает вариант с покупкой команды.