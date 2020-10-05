Итальянский картингист, устроивший драку после гонки, объявил об уходе из автоспорта

Итальянский картингист Лука Корбери, оказавшийся в центре скандала после попытки бросить часть карта в соперника во время гонки и потасовки после финиша, принёс извинения автоспортивному сообществу и заявил, что он больше никогда не будет участвовать в соревнованиях.



«Я хотел бы извиниться перед автоспортивным сообществом за то, что я сделал. Нет никаких оправданий, которые могли бы объяснить, почему я совершил такой позорный поступок. Я никогда не делал подобного за 15 лет своей карьеры, и надеюсь, никто не увидит подобного в будущем. После гонки, когда меня вызвали к себе судьи, я попросил их забрать у меня гоночную лицензию, потому что я полностью осознал свои ошибки. Но, как они сказали мне, у них нет полномочий для этого. Так что я ничего не имею против них, они просто делают свою работу. По этой причине я принял решение не принимать больше участия в автоспортивных соревнованиях до конца жизни. Это будет правильно. Моя семья занимается картингом с 1985 года, мы видели много плохого и хорошего, но этот эпизод был одним из худших в нашем спорте. Я не прошу снисхождения, я этого заслуживаю. Я согласен с требуемыми наказаниями», — написал Корбери на своей странице в «Фейсбуке».