Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо объяснил, почему стал поддерживать акции Формулы-1 против расизма.



«В начале сезона стеснялся говорить на эту тему. Вообще, всегда сложно говорить на такие темы, как расизм, всегда есть риск, что окажешься под огнём критики. Но я понял: если тебя что-то волнует, то стоит об этом говорить. Самая большая проблема — молчание. Если твой голос что-то значит, сделай так, чтобы тебя услышали», — приводит слова Даниэля Риккардо Autosport.



В дни Гран-при России Даниэль Риккардо носил маску с надписью «Равенство». Это был первый случай в сезоне, когда Риккардо публично поддержал антирасистские акции.



Напомним, в следующем сезоне Даниэль Риккардо перейдёт в «Макларен».