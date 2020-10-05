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Риккардо объяснил, почему стал поддерживать акции Формулы-1 против расизма

Риккардо объяснил, почему стал поддерживать акции Формулы-1 против расизма
Авто / Формула-1 0

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо объяснил, почему стал поддерживать акции Формулы-1 против расизма.

«В начале сезона стеснялся говорить на эту тему. Вообще, всегда сложно говорить на такие темы, как расизм, всегда есть риск, что окажешься под огнём критики. Но я понял: если тебя что-то волнует, то стоит об этом говорить. Самая большая проблема — молчание. Если твой голос что-то значит, сделай так, чтобы тебя услышали», — приводит слова Даниэля Риккардо Autosport.

В дни Гран-при России Даниэль Риккардо носил маску с надписью «Равенство». Это был первый случай в сезоне, когда Риккардо публично поддержал антирасистские акции.

Напомним, в следующем сезоне Даниэль Риккардо перейдёт в «Макларен».

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