Риккардо объяснил, почему стал поддерживать акции Формулы-1 против расизма
Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо объяснил, почему стал поддерживать акции Формулы-1 против расизма.
«В начале сезона стеснялся говорить на эту тему. Вообще, всегда сложно говорить на такие темы, как расизм, всегда есть риск, что окажешься под огнём критики. Но я понял: если тебя что-то волнует, то стоит об этом говорить. Самая большая проблема — молчание. Если твой голос что-то значит, сделай так, чтобы тебя услышали», — приводит слова Даниэля Риккардо Autosport.
В дни Гран-при России Даниэль Риккардо носил маску с надписью «Равенство». Это был первый случай в сезоне, когда Риккардо публично поддержал антирасистские акции.
Напомним, в следующем сезоне Даниэль Риккардо перейдёт в «Макларен».
- 5 октября 2020
-
21:54
-
21:00
-
19:45
-
18:37
-
17:51
-
16:39
-
16:15
-
15:40
-
14:33
-
13:38
-
13:03
-
12:22
-
12:13
-
11:35
-
11:12
-
11:04
-
10:03
-
09:01
-
09:00
-
01:04
- 4 октября 2020
-
23:53
-
23:01
-
21:49
-
19:56
-
18:33
-
16:33
-
16:30
-
15:55
-
14:36
-
13:30
-
13:00
-
11:46
-
09:51
-
00:56
- 3 октября 2020
-
23:38
Партнерский контент