Немецкий гонщик Формулы-2 Мик Шумахер посетил базу «Альфа Ромео» во время подготовки к дебюту в официальной сессии Формулы-1 на этапе серии в Германии.
Посмотреть видео можно в «твиттере» команды «Альфа Ромео».
Напомним, как одному из трёх лучших пилотов академии «Феррари» (Ferrari Driver Academy) Шумахеру предоставили возможность дебютировать в официальной сессии Формулы-1 уже в этом сезоне. Немецкий гонщик впервые примет участие в пятничной тренировке на Гран-при Айфеля. На этом же этапе дебютирует и Каллум Айлотт. Роберт Шварцман получит шанс на Гран-при Абу-Даби в декабре.
В сезоне Формулы-2 2020 года Шварцман, на счету которого 140 очков, занимает пятое место. У лидера сезона Мика Шумахера — 191 очко. До конца сезона осталось провести два этапа, то есть четыре гонки. Оба этапа пройдут в Бахрейне.
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