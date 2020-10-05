Ферстаппен: не стал бы извиняться за скучные гонки. Я бы предпочёл всех опережать на круг
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не стал бы извиняться за доминирование перед болельщиками, как это сделал Льюис Хэмилтон.
«Ну что здесь сказать. Я бы точно не стал извиняться за такое. Предпочёл бы всех опережать на круг. Было бы здорово пилотировать такую доминирующую машину. Я бы действительно хотел выигрывать каждую гонку с отрывом в 50 секунд.
Ограничение бюджетов? Это не будет иметь большого значения. Главное — правильные люди. Маленькие команды могут подумать — теперь у них есть шанс. Но если у вас нет нужных людей, вы все равно будете ехать в конце пелотона», — приводитт слова Макса Ферстаппена F1 Maximaal.
Макс Ферстаппен занимает третью строчку в личном зачёте, отставая от Льюиса Хэмилтона на 77 очков.
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