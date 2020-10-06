«Должен согласиться». Алонсо – о том, что является одним из самых подготовленных пилотов

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо ответил на вопрос, согласен ли он с утверждением о том, что является одним из самых всесторонне подготовленных пилотов «Королевских гонок».

«Должен согласиться. Я считаю себя гонщиком с достаточной всесторонней подготовкой. Думаю, мне по силам везде набрать девять баллов из десяти. Возможно, в гонке на мокрой трассе и найдётся более быстрый пилот, или в квалификации, или в момент старта, но я считаю, что я наиболее близок к идеалу во многих аспектах и во многих гоночных категориях.

За карьеру в Ф-1 я всегда претендовал на топ-позиции – с моторами V10 и V8, на шинах «Мишлен» и «Пирелли». У меня хорошо получались дождевые гонки. В последние годы я попробовал себя в других сериях – отправиться на «Дакар» и едва не закончить его в топ-5; впервые сесть в машину IndyCar и лидировать в «Инди-500», это стало приятным сюрпризом.



Как пилоты вы всегда стараетесь адаптироваться к любой машине, условиям или категории и использовать это в своих интересах. Гонщик всегда понимает свои слабые стороны и пытается скрывать их от соперников, тогда как сильные старается подчеркнуть. Именно это я и делаю – стараюсь подчёркивать их лучше, чем другие», — цитирует Алонсо официальный сайт Ф-1.