«Должен согласиться». Алонсо – о том, что является одним из самых подготовленных пилотов

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо ответил на вопрос, согласен ли он с утверждением о том, что является одним из самых всесторонне подготовленных пилотов «Королевских гонок».
«Должен согласиться. Я считаю себя гонщиком с достаточной всесторонней подготовкой. Думаю, мне по силам везде набрать девять баллов из десяти. Возможно, в гонке на мокрой трассе и найдётся более быстрый пилот, или в квалификации, или в момент старта, но я считаю, что я наиболее близок к идеалу во многих аспектах и во многих гоночных категориях.
За карьеру в Ф-1 я всегда претендовал на топ-позиции – с моторами V10 и V8, на шинах «Мишлен» и «Пирелли». У меня хорошо получались дождевые гонки. В последние годы я попробовал себя в других сериях – отправиться на «Дакар» и едва не закончить его в топ-5; впервые сесть в машину IndyCar и лидировать в «Инди-500», это стало приятным сюрпризом.
Как пилоты вы всегда стараетесь адаптироваться к любой машине, условиям или категории и использовать это в своих интересах. Гонщик всегда понимает свои слабые стороны и пытается скрывать их от соперников, тогда как сильные старается подчеркнуть. Именно это я и делаю – стараюсь подчёркивать их лучше, чем другие», — цитирует Алонсо официальный сайт Ф-1.
- 6 октября 2020
-
09:02
-
09:00
-
00:54
- 5 октября 2020
-
23:53
-
22:43
-
21:54
-
21:00
-
19:45
-
18:37
-
17:51
-
16:39
-
16:15
-
15:40
-
14:33
-
13:38
-
13:03
-
12:22
-
12:13
-
11:35
-
11:12
-
11:04
-
10:03
-
09:01
-
09:00
-
01:04
- 4 октября 2020
-
23:53
-
23:01
-
21:49
-
19:56
-
18:33
-
16:33
-
16:30
-
15:55
-
14:36
-
13:30