Экс-инженер «Феррари»: чем больше зависит от гонщика, тем выше шансы для Ферстаппена

Бывший специалист компании «Бриджстоун» и экс-инженер по работе с шинами команды «Феррари» Кес ван дер Гринт поделился мнением относительно того, что Гран-при Айфеля может пройти в дождевых условиях.
«Похоже, к выходным ситуация немного улучшится, но если я могу полагаться на прогноз погоды, мы увидим дождевые шины в пятницу, субботу и воскресенье. Это очень интересно — в Германии холодно, и эти покрышки будет сложно прогреть. Чем больше зависит от гонщика, тем выше шансы для Макса Ферстаппена.
Я надеюсь, что гонка будет непредсказуемой. Если дождь идёт от начала и до конца гонки, это мало на что повлияет. Заезд будет предсказуем. Однако если дождь будет прекращаться, компьютерные системы сойдут с ума, и мы увидим сюрпризы», — приводит слова эксперта GPblog со ссылкой на RTL GP Slipstream.
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