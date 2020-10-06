Комментатор Ф-1: Хэмилтон никогда не скажет публично о нежелании выступать с Ферстаппеном

Известный нидерландский комментатор и эксперт Олав Мол уверен, что Максу Ферстаппену будет трудно перейти в «Мерседес», если немецкая команда всё-таки договорится о новом контракте с Льюисом Хэмилтоном.



«Конечно, возможно, Хэмилтон решит завершить карьеру после 2021 года, но сейчас он ведёт переговоры, чтобы посмотреть, что ещё можно сделать. Контракт Льюиса определяет рынок пилотов. Но не забывайте, что Хэмилтон вообще не ждёт Ферстаппена по соседству с собой. Вполне вероятно, что пункт 33а в его контракте заключается в том, что он самолично решает, кто может или не может быть его напарником.

Льюис никогда не скажет этого публично, но ему ни к чему, чтобы Ферстаппен был рядом. Может быть, Хэмильтон сам хочет заняться чем-то другим. Если «Ред Булл» договорятся о двигателях с «Мерседесом», то у Ферстаппена вообще нет причин уходить», — цитирует Мола GPblog.