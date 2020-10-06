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Квят: я доволен своим темпом в последнее время, он постоянно растёт

Квят: я доволен своим темпом в последнее время, он постоянно растёт
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Айфеля, который состоится в эти выходные на «Нюрбургринге».

«В целом я доволен своим темпом в последнее время, начиная с гонки в Спа он постоянно растёт. Рад, что нам с инженерами удалось найти понимание того, как быть конкурентоспособными. Гонка в Сочи была просто ещё одним шагом в правильном направлении. Так что на Гран-при Айфеля мы намерены продолжать развиваться и атаковать.

Я не участвовал в гонках на «Нюрбургринге» довольно давно: фактически со времён GP3. Это очень крутая олдскульная трасса с большой историей. Я рад вернуться туда. Погода была одним из предметом разговоров, и кажется, в Германии может быть довольно холодно. Это интригует, потому что, хоть мы и сталкивались с прохладой на зимних тестах, у нас ещё никогда не было гонок в таких условиях. Мы все надеемся, что снег не пойдёт!

Что касается того, как наша машина способна проявить себя в эти выходные, мы увидели некоторые обнадеживающие признаки в России, если они продолжатся, всегда есть шанс добиться хороших результатов. Надеюсь, нам не помешают условия. Середина пелотона очень плотная», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».

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