Гасли: я бы очень хотел, чтобы на «Нюрбургринге» пошёл дождь

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли перед Гран-при Айфеля выразил надежду, что гонка на «Нюрбургринге» будет дождевой.



«В последний раз я участвовал в гонке на «Нюрбургринге» в 2014 году в Формуле «Рено» 3.5. Это трасса, которая мне очень нравится, поскольку она довольно технична — с особым сочетанием медленных и среднескоростных поворотов, где вы можете почувствовать в ритм. Затем есть торможение в первом повороте, которое способно вызвать сложности. Подводя итог, можно сказать, что это интересный круг и не так просто пройти его правильно.

Кажется, в Германии будет холодно, что неудивительно. Но это не проблема, за исключением случаев, когда вы сидите в болиде в ожидании выезда на трассу. Тогда вы начинаете чувствовать холод. Но с шинами будет совсем другая история, и будет сложно поднять их в рабочую температуру.

Я бы очень хотел, чтобы пошёл дождь, потому что у нас было не так много подобных гонок. Обогнать на этой трассе не так просто, поэтому будет важно хорошо квалифицироваться. А поскольку никто из нас не выступал на «Нюрбургринге» какое-то время, нужно хорошо поработать на тренировках, чтобы как можно быстрее найти правильный баланс», — цитирует Гасли пресс-служба «Альфа Таури».