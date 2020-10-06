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Хорнер: в контракте Фертаппена нет пункта, связанного с двигателем

Хорнер: в контракте Фертаппена нет пункта, связанного с двигателем
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что в контракте пилота Макса Ферстаппена нет опции, позволяющей ему расторгнуть соглашение из-за решения «Хонды» уйти из Формулы-1.

«Контракт между пилотом и командой является конфиденциальным, однако в соглашении Ферстаппена, определенно, нет пункта, связанного с двигателем.

Макс конкурентоспособен, чувствует себя очень комфортно в команде и уверен в программе «Хонды». Он также знает, что японские мотористы представят двигатель 2022 года уже в следующем сезоне, и это мотивирует его. Он доволен этим. И до 2022 года ещё очень далеко», — приводит слова Хорнера GPblog со ссылкой на ServusTV.

Ранее издание RaceFans утверждало, что в контракте Ферстаппена есть пункт, который позволяет ему покинуть коллектив до истечения срока соглашения в случае проблем с поставщиком двигателей.

Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» из-за ухода «Хонды»
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