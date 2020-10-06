Стюарт не включил Хэмилтона в число величайших пилотов, предпочтя Фанхио и Кларка

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт не считает, что Льюис Хэмилтон входит в число величайших пилотов «Королевских гонок».



«Хуан-Мануэль Фанхио, на мой взгляд, величайший гонщик из когда-либо существовавших, а Джим Кларк — второй, он опережает даже Айртона Сенну. Но эти люди лишь эпизодически участвовали в гонках Формулы-1, проводя по шесть-девять этапов за сезон. Они ездили на спортивных автомобилях, GT и так далее. Сейчас Льюис Хэмилтон и остальные проводят по 22 гонки только в Ф-1 и не выступают в других категориях. Давление сегодня намного меньше. Конечно, они посещают фабрики, работают на симуляторах, но это не совсем то же самое. Это другой мир.

Льюис очень хорошо водит машину, не сомневайтесь. Я никоим образом не умаляю его навыки. Но это не то же самое.

Фанхио, например, выбирал «Феррари», а потом думал: «Что ж, «Мазератти» в следующем году может быть неплоха». Поэтому он никогда не заключал контракт больше чем на один год. А потом он поехал за «Мерседес» и выиграл с ними два чемпионата мира.

Льюис принял очень хорошее решение, когда покинул «Макларен» и перешёл в «Мерседес». Я снимаю шляпу перед ним за это. Но, честно говоря, его нынешние болид и двигатель настолько лучше остальных, что это почти несправедливо по отношению к другим пилотам.

Нужно отдать должное «Мерседесу», Тото Вольфу и Ники Лауде за создание такой команды, выбор лучших инженеров, достижение лучшего финансового положения – другие команды не могут себе такого позволить, если не считать «Ред Булл». Но, когда достигаешь таких успехов не с лучшей машиной, это другое. Поэтому есть разница между величайшими пилотами и очень успешными. Мне трудно говорить так о Льюисе, но, на мой взгляд, он не настолько хорош, как Фанхио.



Мой брат был пилотом, я ездил с ним на гонки и видел Аскари, Нуволари, Караччиолу и им подобных. Я наблюдал за одними из лучших в мире. И мне трудно сказать, что Льюис — величайший пилот всех времён только в силу того, что я видел других», — приводит слова Стюарда Autosport.