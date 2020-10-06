Чемпион «Дакара» Сергей Карякин рискует пропустить ралли-марафон в следующем году

Чемпион «Дакара»-2017 Сергей Карякин рассказал, что ему до сих пор не удалось собрать деньги на участие в легендарном ралли-марафоне в следующем году.



«На самом деле решение надо принять до конца октября, когда завершается прием заявок. Получается, что осталось три недели.

Мы ко многим обращались за финансовой поддержкой, чтобы все-таки принять участие в «Дакаре». Но, к сожалению, пока не смогли найти людей, которые готовы нас поддержать. Я понимаю, что ситуация сейчас очень непростая. Безусловно, мы никого не обвиняем, а просто боремся за то, что любим и делаем хорошо. В этом году у нас было серебро, и мы точно знаем, что можем победить. Особенно обидно отказываться от мечты, когда она так близко.

Мои спонсоры сейчас активно занимаются благотворительностью, они очень много денег тратят на приобретение медтехники, скорых, препаратов. Безусловно, я их поддерживаю и понимаю, что это гораздо важнее, чем участие в «Дакаре».

Половину бюджета мы можем закрыть за счёт собственных средств. Пока не было гонок, мы сумели сделать новую машину, купить запчасти, подготовить технику для технической поддержки и прочее. Но в любом случае надо найти ещё больше десяти миллионов рублей.

Очень часто получается, что деньги находятся в самый-самый последний момент. Это не очень хорошо, так как не остается времени на подготовку. Я не опускаю руки — продолжаю звонить, отправлять партнёрские предложения. К сожалению, зачастую даже не получаю ответов. И радуюсь хоть какой-то реакции, так как в некоторых компаниях попросту сократили рекламные и маркетинговые отделы.

Как обстоят дела у других россиян с поиском денег для участия? Особенность этого спорта в том, что таких пилотов, как я, практически нет. Обычно это взрослые люди, которые заработали деньги сами и готовы платить за свое участие. Я пока каких-то суперденег не заработал, а потому команда может ездить на соревнования только за счёт спонсоров», — цитирует Карякина «Екатеринбург Онлайн».