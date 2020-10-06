«Даймлер» усилит связь проекта Формулы-1 с производством дорожных машин
Компания «Даймлер» объявила об усилении маркетинговых и технических связей команды Формулы-1 и суббренда AMG, сообщает The Race.
«Мы будем использовать технологии, разработанные в Формуле-1 для создания гибридных двигателей, а в будущем мы будем внедрять и другие захватывающие технологии в наши автомобили AMG. Project One просто сумасшедший, мы берём силовой блок Формулы-1 и запускаем его в дорожных автомобилях. Поэтому для нас абсолютно естественно использовать Формулу-1 для развития AMG», — приводит слова Олу Каллениуса The Race.
Таким образом, вероятность ухода «Мерседеса» из Формулы-1 стремится к нулю. Напомним, в последние годы всё чаще в прессе появляются слухи о возможной продаже команды.
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