Хорнер: ФИА и Liberty Media необходимо взять под контроль расходы на разработку моторов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о возможном приходе в Формулу-1 новых производителей двигателей.



«Стоимость разработки нового двигателя в соответствии с действующим регламентом слишком высока. Не вижу вариантов, при которых новые производители вошли бы в спорт раньше 2026 года, когда вступят в силу новые правила на силовые установки.



ФИА и Liberty Media действительно необходимо взять под контроль расходы на разработку моторов. Они хорошо поработали с точки зрения шасси. Теперь нам нужны омологированные двигатели и ограниченный бюджет для силовых установок в Формуле-1.



Думаю, руководству серии нужно решить этот вопрос в течение ближайших шести-двенадцати месяцев», — приводит слова Кристиана Хорнера GPBlog.