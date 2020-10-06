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Хорнер: ФИА и Liberty Media необходимо взять под контроль расходы на разработку моторов

Хорнер: ФИА и Liberty Media необходимо взять под контроль расходы на разработку моторов
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о возможном приходе в Формулу-1 новых производителей двигателей.

«Стоимость разработки нового двигателя в соответствии с действующим регламентом слишком высока. Не вижу вариантов, при которых новые производители вошли бы в спорт раньше 2026 года, когда вступят в силу новые правила на силовые установки.

ФИА и Liberty Media действительно необходимо взять под контроль расходы на разработку моторов. Они хорошо поработали с точки зрения шасси. Теперь нам нужны омологированные двигатели и ограниченный бюджет для силовых установок в Формуле-1.

Думаю, руководству серии нужно решить этот вопрос в течение ближайших шести-двенадцати месяцев», — приводит слова Кристиана Хорнера GPBlog.

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