Райкконен не видит ничего особенного в рекорде Формулы-1, который он побьёт на ГП Айфеля

Пилот «Альфа Таури» Кими Райкконен признался, что у него нет особого отношения к Гран-при Айфеля, на котором он побьёт рекорд по количеству стартов в чемпионате Формулы-1. Предстоящая гонка станет у финна 324-й в Формуле-1.
«Независимо от рекордов, готовлюсь к каждому уик-энду одинаково, и предстоящий не станет исключением. Когда садишься за руль, ощущения не отличаются. Нужно выполнить поставленную задачу, постараться добиться максимума как в субботу, так и в воскресенье. В последнее время мы добились прогресса, но нам всё ещё нужно прибавить в квалификациях, чтобы в гонках в полной мере использовать темп, который может показать болид. Надеюсь, в Германии нам это удастся.
Не раз выступал на „Нюрбургринге“, по-моему, даже пару гонок выиграл, но иногда не везло — таков автоспорт. В итоге помнишь только хорошее. Нужно сделать всё, чтобы именно такие воспоминания остались от этого уик-энда», — приводит слова Кими Райкконена пресс-служба команды.
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