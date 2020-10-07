«Хаас» рассчитывает решить вопрос с составом пилотов на сезон-2021 в ближайшие недели

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о контрактах пилотов на 2021 год.
«Мы хотим быть уверены, что примем верное решение. В краткосрочной перспективе нужно приглашать лучших из доступных пилотов, а затем думать о сезоне-2022. Но мы хотим перестроить команду после этого сложного сезона и подготовиться к 2022 году, использовав 2021-й в качестве переходного.
Не стоит думать, что мы просто сидим на месте и размышляем. Мы продолжаем вести переговоры. Надеюсь, что решение будет принято в ближайшие недели. Сейчас от нас ждут ответа, а не в моих принципах держать людей в неопределённости.
Останутся ли опытные пилоты лучшими через несколько лет? Возможно, есть молодой гонщик, которого мы можем взять себе для развития. Для меня важно, чтобы с этими пилотами мы продолжили работу в 2022 году. Взять кого-то на год — просто потерять время. Если в 2022-м мы пригласим нового гонщика в довесок к новой машине, команде будет непросто. Я бы хотел работать в 2022 году с теми, с кем мы будем выступать в следующем сезоне», — приводит слова Гюнтера Штайнера The Race.
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