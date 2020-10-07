Семью подравшегося картингиста и их трассу хотят пожизненно дисквалифицировать

Автомобильный клуб Италии потребовал пожизненно приостановить гоночные лицензии Луки Корбери, его отца Марко Корбери и картодрома в Лонато после инцидента на этапе чемпионата мира по картингу, сообщает Acisport.



Напомним, пилот Лука Корбери в ходе гонки попал в аварию. Разозлившись из-за этого инцидента, он дождался, пока соперники проедут круг, и бросил передний бампер своего карта в одного из оппонентов, а затем устроил драку в закрытом парке. Поучаствовал в потасовке и отец Корбери, которому принадлежит картодром.



Вскоре после этого Корбери-младший принёс извинения автоспортивному сообществу и заявил, что он больше никогда не будет участвовать в соревнованиях.

Автоспортивное сообщество осудило поведение картингиста и его отца.