Семью подравшегося картингиста и их трассу хотят пожизненно дисквалифицировать
Автомобильный клуб Италии потребовал пожизненно приостановить гоночные лицензии Луки Корбери, его отца Марко Корбери и картодрома в Лонато после инцидента на этапе чемпионата мира по картингу, сообщает Acisport.
Напомним, пилот Лука Корбери в ходе гонки попал в аварию. Разозлившись из-за этого инцидента, он дождался, пока соперники проедут круг, и бросил передний бампер своего карта в одного из оппонентов, а затем устроил драку в закрытом парке. Поучаствовал в потасовке и отец Корбери, которому принадлежит картодром.
Вскоре после этого Корбери-младший принёс извинения автоспортивному сообществу и заявил, что он больше никогда не будет участвовать в соревнованиях.
Автоспортивное сообщество осудило поведение картингиста и его отца.
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