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Эксперт: вариант с Пересом или Хюлькенбергом не подходит под философию «Ред Булл»

Эксперт: вариант с Пересом или Хюлькенбергом не подходит под философию «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Главный редактор немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Ниммерфоль считает, что «Ред Булл» не станет приглашать пилотов со стороны.

«Зная Хельмута Марко, я не могу себе представить, что он может пригласить к себе в команду Серхио Переса. Этот вариант не подходит под их философию. Если рассуждать только с точки зрения спортивной составляющей, то я действительно считаю, что Серхио Перес гораздо лучше Албона подошёл на роль напарника Макса Ферстаппена. Как и Нико Хюлькенберг.

Перес — надёжный пилот, у него огромный опыт, он может внести вклад в работу с нас ройками и доработку болида. Для Ферстаппена это было бы важным фактором.

От Албона ожидали результата. Было очень сложно решить такую задачу, учитывая отсутствие у него опыта. Уверен, если бы Албон провел в «Ф-1» пару лет и набрался опыта, его талант бы засиял по-настоящему», — приводит слова Ниммерфоля GPBlog.

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