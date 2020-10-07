Эксперт: вариант с Пересом или Хюлькенбергом не подходит под философию «Ред Булл»

Главный редактор немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Ниммерфоль считает, что «Ред Булл» не станет приглашать пилотов со стороны.



«Зная Хельмута Марко, я не могу себе представить, что он может пригласить к себе в команду Серхио Переса. Этот вариант не подходит под их философию. Если рассуждать только с точки зрения спортивной составляющей, то я действительно считаю, что Серхио Перес гораздо лучше Албона подошёл на роль напарника Макса Ферстаппена. Как и Нико Хюлькенберг.



Перес — надёжный пилот, у него огромный опыт, он может внести вклад в работу с нас ройками и доработку болида. Для Ферстаппена это было бы важным фактором.



От Албона ожидали результата. Было очень сложно решить такую задачу, учитывая отсутствие у него опыта. Уверен, если бы Албон провел в «Ф-1» пару лет и набрался опыта, его талант бы засиял по-настоящему», — приводит слова Ниммерфоля GPBlog.