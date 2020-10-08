Штайнер: рано думать о возможном приглашении американского пилота в «Хаас»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о возможном приглашении американского пилота в команду.



«Разумеется, мы следим за выступлениями американских пилотов. Логан Сарджент хорошо проявил себя в Формуле-3. Но, думаю, что ему стоит сделать ещё один шаг вперёд и проявить себя в Формуле-2, прежде чем мы сможем поговорить о его переходе в Формулу-1. Мы не держим с ним прямой связи, но я знаю многих людей в его окружении. Сейчас он здорово выступает, он выиграл много гонок и у него есть талант. Если он сможет перейти в Формулу-2 и хорошо проявить там себя в ближайшие пару лет, то логично, что следующим шагом для него станет попадание в Формулу-1. Но сейчас слишком рано думать о возможном приглашении американского пилота в команду», — приводит слова Гюнтера Штайнера The Race.