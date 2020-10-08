Штайнер: рано думать о возможном приглашении американского пилота в «Хаас»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о возможном приглашении американского пилота в команду.
«Разумеется, мы следим за выступлениями американских пилотов. Логан Сарджент хорошо проявил себя в Формуле-3. Но, думаю, что ему стоит сделать ещё один шаг вперёд и проявить себя в Формуле-2, прежде чем мы сможем поговорить о его переходе в Формулу-1. Мы не держим с ним прямой связи, но я знаю многих людей в его окружении. Сейчас он здорово выступает, он выиграл много гонок и у него есть талант. Если он сможет перейти в Формулу-2 и хорошо проявить там себя в ближайшие пару лет, то логично, что следующим шагом для него станет попадание в Формулу-1. Но сейчас слишком рано думать о возможном приглашении американского пилота в команду», — приводит слова Гюнтера Штайнера The Race.
- 8 октября 2020
-
01:02
- 7 октября 2020
-
23:55
-
22:49
-
21:57
-
20:57
-
19:58
-
18:56
-
17:56
-
17:01
-
16:35
-
15:35
-
14:34
-
13:03
-
11:52
-
11:11
-
10:15
-
09:01
-
09:00
-
01:00
-
00:00
- 6 октября 2020
-
22:51
-
21:57
-
20:57
-
19:57
-
19:02
-
17:45
-
15:56
-
15:09
-
14:29
-
13:57
-
13:01
-
12:42
-
12:22
-
11:42
-
11:09