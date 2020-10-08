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Кими Райкконен: я никогда не стану комментатором Формулы-1

Кими Райкконен: я никогда не стану комментатором Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен заявил, что после окончания карьеры гонщика он не желает становиться комментатором и работать на телевидении, как некоторые из его бывших коллег.

«Когда я прерывал карьеру в 2010-м для участия в ралли, то почти не следил за Формулой-1. Лишь изредка смотрел по телевизору, происходит ли что-то. Да, я был на Гран-при Монако, но по совершенно другим причинам. И смог лишь немного посмотреть заезд Формулы-2, когда утром вышел из паба.

Я действительно не чувствую себя плохо вне мира Ф-1. Если вы делали что-то в течение стольких лет… Я не появлюсь в паддоке, если мне нечего там делать. И, очевидно, никогда не стану комментатором или кем-то ещё в этом роде», — приводит слова чемпиона мира 2007 года GPUpdate.

Источник: «Альфа Ромео» может объявить о контракте с Миком Шумахером на Гран-при Айфеля
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