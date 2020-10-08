Сергей Карякин отказался от пожертвований болельщиков на участие в «Дакаре»

Чемпиону «Дакара»-2017 Сергею Карякину до сих пор не удалось собрать деньги на участие в легендарном ралли-марафоне в следующем году, однако российский пилот не стал пользоваться предложенными пожертвованиями от болельщиков. Он поблагодарил фанатов и объяснил, почему не прибегает к краудфандингу.



«Сначала хочу поблагодарить каждого, кто поддержал добрым словом, кто предложил организовать краудфандинг и пообещал внести свой финансовый вклад в него.



А теперь объясню, почему данный формат поиска финансов нам не подходит:



Необходимо более 10 миллионов рублей. Возможно, если бы эта сумма была меньше, то я бы нашёл средства самостоятельно — взял кредит в конце концов. Но 10 миллионов — это та сумма, которую я точно не смогу отдать в течение года, а там уже и следующий «Дакар»…



Желающих помочь финансово много, но даже если каждый скинется по 10-15 тысяч рублей (а я считаю это очень большая сумма для многих), то собранных средств всё равно не хватит, чтобы поехать в Саудовскую Аравию. Я не хочу подводить вас: начнём сбор денег, я проплачу взносы, а в итоге нужная сумма не наберётся. Тогда мне придётся отзывать деньги у организаторов, которые вернутся через год или позже… Потом возвращать все средства вам, а это комиссия, отчётность перед банком и время. Мне важно сохранить свою репутацию, я не хочу подвергать рискам ваши денежные средства.



Я хочу, чтобы культура спонсорства в России была выстроена правильно, как в любом цивилизованном мире — законодательство помогает спонсорам помогать спортсменам. Страна не может поддержать всех, но есть бизнесы, которые готовы поддерживать спорт, в котором заложена экономическая составляющая — конверсия рекламы в деньги. Поэтому я считаю, что в нашем деле помогать должны крупные компании, которые с помощью рекламы увеличивают узнаваемость своего бренда, объёмы продаж, имидж. Поэтому я ставлю перед собой задачу не только найти финансирование, но и развивать культуру спонсорства.



Возвращаюсь к теме краудфандинга — если у вас есть возможность помочь деньгами, то помогите лучше тем, кто действительно нуждается в этом: детские дома, онкологические центры, благотворительные фонды. Я сам периодически занимаюсь благотворительностью, но никогда не хвастаюсь ей — моя команда, например, сотрудничает с благотворительным фондом «Дети России».



Я закрываю тему крандфайндинга в своем блоге и отправляюсь на поиски крупных компаний, которые готовы инвестировать в развитие спорта», — написал карякин на своей странице во «Вконтакте».

Чемпион «Дакара» Сергей Карякин рискует пропустить ралли-марафон в следующем году