Источник: контракт с Райкконеном подтвердят завтра, по его напарнику решение примут позже

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» завтра, 9 октября объявит о новом контракте с финским пилотом Кими Райкконеном, сообщает Motorsport.com. Издание отмечает, что несмотря на появившуюся ранее информацию, соглашение с Миком Шумахером пока не подтверждено.

В рамках сделки с «Феррари» именно команда из Маранелло имеет право решать, кто займет один из кокпитов «Альфа Ромео» в следующем году. Но «Скудерия» ещё не выбрала между Миком и Антонио Джовинацци.



Напомним, предстоящая гонка станет для Райкконена 323-й в Формуле-1. Таким образом он установит новый рекорд по числу стартов в «Королевских гонках».



Мик Шумахер также примет участие в Гран-при Айфеля, он получит право управлять болидом «Альфа Ромео» на первой свободной практике в пятницу.