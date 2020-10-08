«Хаас»: Каллума Айлотта нет в списке кандидатов на место в команде

Пилот Формулы-2 Каллум Айлотт 9 октября дебютирует в официальной сессии Формулы-1. В первой тренировке Гран-при Айфеля он заменит пилота «Хааса» Романа Грожана. При этом, по словам руководителя команды Гюнтера Штайнера, Каллум не входит в число кандидатов на место в американском гоночном коллективе на следующий год.
«Его нет в списке, потому что он — пилот «Феррари». Он их гонщик. Я не знаю, какие у них планы относительно него. Поэтому на данный момент его нет в нашем листе.
Я очень уважаю его, Каллум идёт вторым в чемпионате Ф-2, что означает, что он довольно хорош. Я встретился с ним в первый раз сегодня утром, у нас будет встреча позже днём, так что мы сможем лучше друг друга узнать. Но я предельно откровенен. На данный момент его нет в нашем списке. Возможно, его имя появится там завтра, но это никак не зависит от результатов пятничной тренировки», — приводит слова Штайнера Autosport.
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