ФИА после случая с Хэмилтоном разъяснила, где можно тренировать старты на «Нюрбургринге»

После инцидента на Гран-при России, когда пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был дважды оштрафован за неправильную тренировку процедуры старта, ФИА распространила строгие инструкции, которые пилоту предстоит соблюдать во время этапа на «Нюрбургринге».



На свободных заездах Гран-При Айфеля пилотам предписано отрабатывать старт со специального места. Пресс-служба команды «Ред Булл» опубликовала фото, как оно выглядит.

Фото доступно на официальной странице «Ред Булл» в «Твиттере».

После открытия пит-лейн перед гонкой отработка старта может проводиться на участке после окончания пит-уолл рядом с оранжевой полосой справа у барьера.



«Пилоты, желающие провести тренировочный старт, должны остановиться справа, чтобы позволить другим машинам проехать слева от них. В это время любой гонщик, проезжающий мимо машины, остановившейся для тренировочного старта, может пересечь белую линию выезда с пит-лейна. Любой пилот, пересекающий эту линию, должен как можно быстрее после этого сместиться вправо», — говорится в разъяснении ФИА, которое приводит RaceFans.