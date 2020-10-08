Один из сотрудников «Мерседеса» заразился коронавирусом

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» перед Гран-при Айфеля опубликовала заявление, в котором сообщается, что у одного из членов немецкого коллектива выявлен коронавирус. Имя и должность сотрудника не называются.



«Мы можем подтвердить, что результат теста на COVID-19 у одного из членов команды дал положительный результат. Ситуация взята на контроль и решается в соответствии с протоколами ФИА в тесном сотрудничестве с федерацией», — говорится в сообщении на официальной странице «Мерседеса» в «Твиттере».

Напомним, на сегодняшний день среди пилотов был обнаружен лишь один случай заражения коронавирусом. Опасное заболевание перенёс гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Из-за этого мексиканец вынужден был пропустить Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия. Его место в команде временно занимал Нико Хюлькенберг. После двухнедельного отсутствия Перес выступил на Гран-при Испании.