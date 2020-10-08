Албон рассказал о плюсах и минусах выступлений в одной команде с Ферстаппеном

Пилот «Ред Булл» Александер Албон рассказал, в чём плюсы и минусы выступлений в одной команде с Максом Ферстаппеном.



«В этом есть и минусы, и плюсы. В борьбе с Максом Ферстаппеном ты оказываешься лицом к лицу с одним из быстрейших, если не с самым быстрым пилотом Формулы-1. Он всегда пилотирует на пределе. Всегда — с самой первой тренировки и до конца гонки. Противостоять Максу всегда непросто.



Но в то же время в этом противостоянии ты получаешь наилучшие данные, которые можешь изучить. Я довольно опытный пилот — выступаю здесь уже год, но продолжаю учиться и постепенно становлюсь быстрее. А возможность посмотреть, на каких участках трассы Макс оказывается быстрее, для меня может быть очень полезной.



Я никогда не ждал помощи от Макса. На столь высоком уровне каждый сам за себя, никто не будет друг другу уступать. Но Макс ничего не скрывает. Оно не играет в политические игры. Он всегда говорит то, что он думает», — приводит слова Александера Албона Autosport.