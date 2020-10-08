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«Некоторый прогресс есть». Перес прокомментировал своё будущее в Формуле-1

«Некоторый прогресс есть». Перес прокомментировал своё будущее в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал о своей ситуации с контрактом на сезон-2021 Формулы-1. По окончании нынешнего чемпионата Перес уступит своё место в команде четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю. Считается, что у Серхио есть шансы на соглашения с «Альфа Ромео», «Хаасом» и «Ред Булл».

«В настоящий момент сообщить нечего, ничего не подписано. Некоторый прогресс есть. Я думаю, должно пройти ещё немного времени, а в Формуле-1 пока ты ничего не подписал, то всё остаётся под вопросом и сказать нечего. Прямо сейчас просто нужно оставлять все двери открытыми и сохранять спокойствие. Я не тороплюсь, так что посмотрим, что случится в следующую пару недель», — приводит слова Переса Motrosport Week.

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