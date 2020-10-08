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Гасли верит, что «Альфа Таури» поборется с «Феррари» за шестое место

Гасли верит, что «Альфа Таури» поборется с «Феррари» за шестое место
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли выразил надежду, что итальянская команда сможет побороться с «Феррари» за шестое место. Сейчас «Скудерия» опережает «Альфа Таури» на 15 очков.

«Мы с „Торо Россо“ очень сильно завершили прошлый год, а моей личной целью было добиться большей стабильности в третьем полном сезоне в Формуле-1. До сих пор всё было довольно хорошо, но ещё есть области, в которых мы можем прибавить. В последнее время мы были способны стабильнее бороться за места в топ-10, и именно это нам нужно.

Борьба очень плотная, мы идём в чемпионате седьмыми, но знаем, что до конца года будут возможности. Думаю, для нас как команды важно постараться завоевать больше очков и нацелиться на шестое место в Кубке конструкторов», — приводит слова Гасли Motorosport Week.

Формула-1. Общий зачёт
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