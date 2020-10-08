Джовинацци пожелал удачи своему конкуренту Мику Шумахеру

Гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал тот факт, что на первой тренировке Гран-при Айфеля его заменит Мик Шумахер, с которым итальянец соперничает за место боевого пилота на сезон-2021.
«Прежде всего я хочу пожелать ему максимальной удачи. Думаю, первая практика в Формуле-1 — это та дата, которую ты всегда будешь помнить. Я всё ещё помню свой первый раз в нашем „цирке“, это действительно эмоциональный день, им нужно наслаждаться.
Для меня неидеально терять сессию, но ситуация такая, какая есть, и нам нужно подумать насчёт второй практики, чтобы проехать там максимальное число кругов.
Думаю, мне и дальше нужно делать свою работу так же, как я делал её до сих пор. В конечном счёте это не моё решение, я просто сделаю всё возможное, а там посмотрим, что они решат», — приводит слова Джовинацци PlanetF1.
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