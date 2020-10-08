Штайнер прокомментировал встречу с Мазепиным в Сочи

Глава команды «Хаас» Гюнтер Штайнер подтвердил, что на Гран-при России встречался с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным. После этой встречи появились слухи не только о переходе Никиты Мазепина в «Хаас», но и возможной покупке команды Мазепиным-старшим.



«Я знаю мистера Мазепина уже достаточно давно. Он был в России — по понятным причинам. В конце концов, он русский. Он был в нашем моторхоуме со своей семьей. Мы с ними выпили кофе. Вот, собственно, и всё.



Создается впечатление, будто сейчас много людей, которые хотят нас купить — но команда не продаётся. Давайте закончим с этими разговорами: когда мы выставим команду на продажу, мы сделаем это так, как сделала «Уильямс». У нас будет брокер. Именно так мы и поступим. Потому что мне очень понравилось, как поступили в «Уильямсе», потому что это был совершенно правильный выбор», — приводит слова Штайнера российская редакция Motorsport.

Российский бизнесмен может купить для сына команду Ф-1. Никита ворвался в сезон переходов Правда ли Мазепин может купить «Хаас» ради сына? Или зарубежные журналисты напутали и приукрасили? Разбираемся.