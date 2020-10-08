Феттель надеется, что Мик Шумахер станет боевым пилотом Формулы-1

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал предстоящее участие Мика Шумахера в первой пятничной тренировке Гран-при Айфеля. Феттеля не волнует тот факт, что во время этапа на «Нюрбургринге» внимание будет приковано не к нему, а другому гонщику из Германии.



«Прежде всего, это меня не волнует, а во-вторых, думаю, он заслуживает своего участия в этом уик-энде. Надеюсь, мы увидим его не только завтра, но и во время другой пятничной тренировки в этом году, а затем, надеюсь, уже в роли боевого пилота в следующем году. У него отличный сезон, он лидирует в чемпионате Формулы-2. Как я уже сказал, надеюсь, он сможет заполучить место на следующий год. Думаю, он отличный парень, мне он очень нравится, и я уверен, что он прошёл долгий путь и хорошо справился. Эта пятница для него, вероятно, станет просто точкой отсчёта», — приводит слова Феттеля Crash.