Формула-1. Гран-при Айфеля. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 10 октября, на стационарной трассе «Нюрбургринг» состоится третья свободная практика 11-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Айфеля. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
После десятого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Айфеля. Онлайн-трансляция третьей практики
- 10 октября 2020
-
09:31
-
09:00
-
00:51
- 9 октября 2020
-
23:14
-
22:16
-
21:14
-
20:39
-
20:07
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:22
-
19:10
-
18:23
-
17:12
-
16:44
-
16:06
-
15:59
-
15:14
-
14:47
-
14:04
-
13:10
-
12:14
-
11:44
-
10:57
-
09:23
-
09:03
-
09:00
-
00:53
- 8 октября 2020
-
23:39
-
22:56
-
21:51
-
21:02
-
20:08
-
20:01
Партнерский контент