Формула-1. Гран-при Айфеля. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 10 октября, состоится квалификация одиннадцатого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Айфеля. Этап принимает стационарная трасса «Нюрбургринг» в Нюрбурге. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.



После десятого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Айфеля. Онлайн-трансляция квалификации