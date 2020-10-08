«У него было всё, чтобы избежать этого». Стролл недоволен, что Леклера не наказали в Сочи

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл удивился, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер не был наказан за инцидент, приведший к сходу канадца на Гран-при России. По мнению Стролла, у монегаска было всё необходимое, чтобы избежать аварии.

«Я дал ему необходимое пространство. У него было всё, чтобы избежать этого. К сожалению, он просто зацепил моё крыло и моя гонка была завершена. На старте мы сражаемся колесо в колесо, такое случается.

Но мне тяжело понять, почему стюарды не изучали этот эпизод или что-то вроде этого. Это было очень похоже на то, что случилось между Хэилтоном и Албоном в Австрии. Тогда инцидент расследовали, но в этот раз такого не произошло. Так что немного удивлён, но это гонки, такое бывает. Мы не в силах изменить прошлое. Так что нужно смотреть вперёд и двигаться дальше", — приводит слова Стролла RaceFans.

