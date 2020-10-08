Феттель приобрёл акции «Астон Мартин»
Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Феррари» Себастьян Феттель, который с 2021 года будет защищать цвета «Астон Мартин», признался, что приобрёл акции команды. По словам немца, он пошёл на это, поскольку верит в амбициозный проект.
«Все вольны делать со своими деньгами что посчитают нужным. „Астон Мартин“ — публичная компания, и всем позволено в неё инвестировать. Если спросите, имею ли я долю в компании, отвечу утвердительно. Какую? Это второй вопрос, который я не собираюсь обсуждать.
Верю в проект. Решил идти вместе с ним, я в предвкушении того, что нас ждёт в следующем году", — приводит слова Феттеля Racer.
Напомним, с 2021 года Себастьян Феттель займёт в команде место Серхио Переса.
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