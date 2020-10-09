Леклер высказался о скором дебюте Мика Шумахера в Формуле-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от дебюта воспитанника гоночной Академии «Феррари» Мика Шумахера в Формуле-1. 9 октября молодой немец поработает за рулём болида «Альфа Ромео» в первой свободной практике Гран-при Айфеля.

«Учитывая погодные условия, вероятно, его будет ждать не самый простой дебют. Но пообщавшись с ним, могу сказать, похоже, что всегда, когда он пробовал новые машины, ему приходилось делать это в дождь. Так что ничего нового для него. Это будет сложная сессия, но ему нечего доказывать. Думаю, что он уже всё доказал в нынешнем сезоне Формулы-2. Уверен, он отлично справится со своей работой в свободной практике», — приводит слова Леклера Autosport.

Ожидается, что Мик Шумахер вскоре подпишет контракт с «Альфа Ромео» и дебютирует в качестве боевого пилота Ф-1 уже в 2021 году.