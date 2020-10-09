Ф-1 показала, какие сложные погодные условия на «Нюрбургринге». Заезды отложены

Сегодня, 9 октября, на трассе «Нюрбургринг» в Германии должен начаться Гран-при Айфеля. На 12:00 мск. был запланирован старт первой свободной практики. Однако ФИА совместно с дирекцией гонки отложила заезды из-за сильного тумана.



Сейчас вокруг трассы довольно прохладно, идёт дождь, а большинство участков окутал туман. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Формулы-1.



По обновлённой информации, первая свободная практика Гран-при Айфеля не начнётся до 13:00 мск.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

После десяти этапов нынешнего сезона в общем зачёте чемпионата лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На его счету 205 очков. Вторым идёт напарник британца Валттери Боттас (161). Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (128) — третий. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.