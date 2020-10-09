Ф-1 показала, какие сложные погодные условия на «Нюрбургринге». Заезды отложены

Сегодня, 9 октября, на трассе «Нюрбургринг» в Германии должен начаться Гран-при Айфеля. На 12:00 мск. был запланирован старт первой свободной практики. Однако ФИА совместно с дирекцией гонки отложила заезды из-за сильного тумана.
Сейчас вокруг трассы довольно прохладно, идёт дождь, а большинство участков окутал туман. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Формулы-1.
По обновлённой информации, первая свободная практика Гран-при Айфеля не начнётся до 13:00 мск.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
После десяти этапов нынешнего сезона в общем зачёте чемпионата лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На его счету 205 очков. Вторым идёт напарник британца Валттери Боттас (161). Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (128) — третий. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.
- 9 октября 2020
-
12:14
-
11:44
-
10:57
-
09:23
-
09:03
-
09:00
-
00:53
- 8 октября 2020
-
23:39
-
22:56
-
21:51
-
21:02
-
20:08
-
20:01
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:35
-
18:59
-
17:38
-
16:44
-
15:49
-
14:51
-
14:01
-
12:42
-
11:52
-
10:49
-
10:10
-
09:13
-
09:10
-
01:02
- 7 октября 2020
-
23:55
-
22:49
-
21:57