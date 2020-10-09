Феттель на Гран-при Айфеля выступит в специальном шлеме в честь Михаэля Шумахера
Компания Jens Munser Designs показала специальный дизайн шлема пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, в котором четырёхкратный чемпион Формулы-1 будет выступать на Гран-при Айфеля.
Феттель решил отдать должное своему соотечественнику и другу Михаэлю Шумахеру.
«В честь героя и друга Себастьяна Феттеля его шлем украшен эскизом, который Михаэль Шумахер использовал в 2006 году, когда выиграл на «Нюрбургринге» в пятый раз. Знаменитый неоново-красный цвет используется в немецком флаге», — говорится в описании к снимкам.
Фото доступны на странице Jens Munser Designs в «Твиттере».
После 10 этапов нынешнего сезона Феттель набрал 17 очков и занимает 13-е место в личном зачёте. Его напарник по «Скудерии» Шарль Леклер (57) – седьмой.
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