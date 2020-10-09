Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель на Гран-при Айфеля выступит в специальном шлеме в честь Михаэля Шумахера

Феттель на Гран-при Айфеля выступит в специальном шлеме в честь Михаэля Шумахера
Авто / Формула-1 0

Компания Jens Munser Designs показала специальный дизайн шлема пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, в котором четырёхкратный чемпион Формулы-1 будет выступать на Гран-при Айфеля.

Феттель решил отдать должное своему соотечественнику и другу Михаэлю Шумахеру.

«В честь героя и друга Себастьяна Феттеля его шлем украшен эскизом, который Михаэль Шумахер использовал в 2006 году, когда выиграл на «Нюрбургринге» в пятый раз. Знаменитый неоново-красный цвет используется в немецком флаге», — говорится в описании к снимкам.

Фото доступны на странице Jens Munser Designs в «Твиттере».

После 10 этапов нынешнего сезона Феттель набрал 17 очков и занимает 13-е место в личном зачёте. Его напарник по «Скудерии» Шарль Леклер (57) – седьмой.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020