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Первую практику ГП Айфеля отменили из-за тумана, дебют Шумахера и Айлотта не состоялся

Первую практику ГП Айфеля отменили из-за тумана, дебют Шумахера и Айлотта не состоялся
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 9 октября, на трассе «Нюрбургринг» в Германии должен начаться Гран-при Айфеля. Однако ФИА совместно с дирекцией гонки сначала отложила старт первой свободной практики из-за дождя и сильного тумана, мешавшего взлететь медицинскому вертолёту, а затем и вовсе отменила сессию.

Пилоты не проехали ни одного круга по трассе, из-за чего в Формуле-1 так и не состоялся официальный дебют Мика Шумахера и Каллума Айлотта.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Относительно второй практики информации пока нет. ФИА должна выпустить сообщение в ближайшее время.

После 10 этапов нынешнего сезона в общем зачёте чемпионата лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На его счету 205 очков. Вторым идёт напарник британца Валттери Боттас (161). Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (128) — третий. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.

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