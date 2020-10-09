Босс «Альфа Ромео» допустил возможность дебюта Мика Шумахера на другом Гран-при

Мик Шумахер сегодня, 9 октября, должен был дебютировать в официальной сессии Формулы-1, приняв участие в первой свободной практике Гран-при Айфеля за рулём болида «Альфа Ромео». Однако из-за сильного тумана заезды были отменены. По словам руководителя команды Фредерика Вассёра у сына семикратного чемпиона мира ещё будет шанс на дебют в этом сезоне.



«Вассёр сказал мне, что Мик Шумахер не будет участвовать во второй свободной практике. Но команда посмотрит на график и попытается выбрать другой этап в этом году», — заявил Тед Кравиц из Sky F1.



После 20 гонок сезона Мик Шумахер (191) лидирует в личном зачёте Формулы-2. Вторым идёт Каллум Айлотт (169). Юки Цунода (147) — третий. Четвёртая строчка у Кристиана Лундгора (145). Роберт Шварцман (140) занимает пятое место. Никита Мазепин (140) – шестой.