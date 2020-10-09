Шумахер и Айлотт могут выступить на практике в Абу-Даби, где ожидается дебют Шварцмана

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал отмену свободных практик Гран-при Айфеля, которая лишила пилотов гоночной Академии «Феррари» Мика Шумахера и Каллума Айлотта шансов на дебют в официальных мероприятиях Ф-1.

По словам функционера, теперь молодые спортсмены могут получить возможность выступить на Гран-при Абу-Даби, на котором ожидается дебют за рулём болида Ф-1 Роберта Шварцмана.

«Очевидно, обидно за них. Это была отличная возможность для дебюта. Конечно, попытаемся найти для них даты на следующих этапах, но это будет очень тяжело. Следующий этап пройдёт в Португалии, эта трасса будет нова для всех, так что боевым пилотам также потребуется практика. Затем будет двухдневный уик-энд в Имоле, а потом Турция, опять-таки с новой трассой.

Затем придёт время Бахрейна, где у молодых пилотов будет две гонки Формулы-2 и завершение чемпионата, так что им нужно будет сфокусироваться. Очень вероятно, что следующая возможность представится только в Абу-Даби, не раньше. Конечно, это потерянная возможность, но у нас не было выбора", — приводит слова Бинотто Autosport.



Отметим, ранее сообщалось, что в Абу-Даби шанс поработать на практике получит Роберт Шварцман. Издание Autosport предполагает, что заявление Бинотто указывает на то, что россиянин лишится такой возможности.