В «Альфа Таури» прокомментировали отмену двух тренировок Гран-при Айфеля

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддоллс поделился впечатлениями от первого дня Гран-при Айфеля, который был испорчен дождливой погодой.

«Мы не были на этой трассе с 2013 года и планировали очень насыщенный день, с проверкой множества настроек, которые помогли бы оптимизировать их. Мы также ожидали получить возможность понять, как заставить работать резину в столь холодных погодных условиях. Температура в этот уик-энд ниже, чем была на протяжении всех зимних тестов.

У нас есть свои убеждения насчёт того, как будут вести себя шины, но нам необходимо было подтвердить наши догадки на практике. Мы не получили этой возможности, так что в завтрашний день мы вступаем с неизвестностью, что обеспечит интригующий Гран-при.

На остаток уик-энда погода будет лучше, но трасса высыхает очень долго. Нас ждёт непростой уик-энд, но он открывает возможности и попытаемся выжать из них максимум", — приводит слова функционера пресс-служба «Альфа Таури».