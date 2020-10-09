Тост ответил на вопрос, как уход «Хонды» скажется на перспективах Цуноды

Глава «Альфа Таури» Франц Тост и глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото прокомментировали, как на перспективах гонщика Формулы-2 Юки Цуноды скажется решение японского автопроизводителя покинуть Формулу-1 по окончании сезона-2021. Считается, что это может помешать Цуноде получить место в «Альфа Таури».
«У „Альфа Таури“ есть два быстрых пилота в лице Пьера Гасли и Даниила Квята. Юки Цунода проведёт с нами тесты новичков, и это никак не будет связано с решением „Хонды“, что они не останутся после 2021 года. Философия „Ред Булл“ всегда зиждилась на скорости, так и останется в будущем. Если Юки хорошо выступит на тестах, а в Формуле-2 он выполняет работу очень хорошо, то посмотрим, какое решение примет „Ред Булл“ насчёт пилотов на 2021 год», — заявил Тост на пресс-конференции ФИА.
«Не думаю, что наш уход будет иметь какое-то влияние. „Ред Булл“ не позволяет кому-то просто так управлять их машинами. Думаю, они будут серьёзно оценивать его, также решение зависит от результатов в Формуле-2. Но нам бы хотелось поддержать его, где это возможно», — добавил Ямамото.
- 9 октября 2020
-
20:07
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:22
-
19:10
-
18:23
-
17:12
-
16:44
-
16:06
-
15:59
-
15:14
-
14:47
-
14:04
-
13:10
-
12:14
-
11:44
-
10:57
-
09:23
-
09:03
-
09:00
-
00:53
- 8 октября 2020
-
23:39
-
22:56
-
21:51
-
21:02
-
20:08
-
20:01
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:35
-
18:59