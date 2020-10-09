Тост ответил на вопрос, как уход «Хонды» скажется на перспективах Цуноды

Глава «Альфа Таури» Франц Тост и глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото прокомментировали, как на перспективах гонщика Формулы-2 Юки Цуноды скажется решение японского автопроизводителя покинуть Формулу-1 по окончании сезона-2021. Считается, что это может помешать Цуноде получить место в «Альфа Таури».



«У „Альфа Таури“ есть два быстрых пилота в лице Пьера Гасли и Даниила Квята. Юки Цунода проведёт с нами тесты новичков, и это никак не будет связано с решением „Хонды“, что они не останутся после 2021 года. Философия „Ред Булл“ всегда зиждилась на скорости, так и останется в будущем. Если Юки хорошо выступит на тестах, а в Формуле-2 он выполняет работу очень хорошо, то посмотрим, какое решение примет „Ред Булл“ насчёт пилотов на 2021 год», — заявил Тост на пресс-конференции ФИА.



«Не думаю, что наш уход будет иметь какое-то влияние. „Ред Булл“ не позволяет кому-то просто так управлять их машинами. Думаю, они будут серьёзно оценивать его, также решение зависит от результатов в Формуле-2. Но нам бы хотелось поддержать его, где это возможно», — добавил Ямамото.