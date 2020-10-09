Бинотто объяснил, почему Леклера верно не наказали за тренировку старта в Бельгии

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал тот факт, что его пилот Шарль Леклер не получил штрафа за тренировку старта на Гран-при Бельгии за пределами обозначенной для этого зоне. За схожее, но более явное нарушение Льюис Хэмилтон получил два пятисекундных штрафа на Гран-при России.
«Мы полностью доверяем тому, что делают стюарды, и их решениям. Думаю, в случае с Шарлем ситуация в Спа была совсем другой. В заметках гоночного директора было указание, что пилоты могут объезжать линию выезда с пит-лейна, чтобы избегать очереди на нём. Именно это Шарль и сделал — просто проехав за линию на два метра, чтобы избежать очереди, и не получив при этом никакого преимущества. Так что я думаю, что ситуация абсолютно другая», — заявил Бинотто на официальной пресс-конференции ФИА на «Нюрбургринге».
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